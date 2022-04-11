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    Публицист Ласецки: успешное завершение спецоперации на Украине заставит Польшу бояться РФ еще больше

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    pexels.com

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    pexels.com

    Вашингтон не даст Варшаве в случае успешного завершения
    российской спецоперации на Украине стать связующим звеном между Россией и
    Западом. Такое мнение выразил польский публицист Рональд Ласецки.

    Публицист считает «победой России» не только демилитаризацию
    Украины и освобождение Донбасса, но свержение власти Киева и разоружение всей
    страны. Такие действия заставят Польшу еще больше бояться Россию, считает
    Ласецки.

    Те, кто на территории Польши выступает за то, чтобы
    американская военная мощь в этом регионе увеличивалась, получат дополнительные
    аргументы.

    «Таким образом, увеличится вероятность расширения военного
    протектората США над Польшей», — объяснил Ласецки в беседе с порталом «Украина.ru».

    Публицист считает, что усиление военного потенциала Польши,
    которое будет направлено против РФ, не принесет пользу стране.

    Ранее RT информировал,
    что российское посольство направило в польский МИД ноту протеста из-за захвата
    находящегося в дипломатической собственности здания. Об этом сообщил посол
    Сергей Андреев.

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