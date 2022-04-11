Публицист Ласецки: успешное завершение спецоперации на Украине заставит Польшу бояться РФ еще больше

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Вашингтон не даст Варшаве в случае успешного завершения
российской спецоперации на Украине стать связующим звеном между Россией и
Западом. Такое мнение выразил польский публицист Рональд Ласецки.
Публицист считает «победой России» не только демилитаризацию
Украины и освобождение Донбасса, но свержение власти Киева и разоружение всей
страны. Такие действия заставят Польшу еще больше бояться Россию, считает
Ласецки.
Те, кто на территории Польши выступает за то, чтобы
американская военная мощь в этом регионе увеличивалась, получат дополнительные
аргументы.
«Таким образом, увеличится вероятность расширения военного
протектората США над Польшей», — объяснил Ласецки в беседе с порталом «Украина.ru».
Публицист считает, что усиление военного потенциала Польши,
которое будет направлено против РФ, не принесет пользу стране.
Ранее RT информировал,
что российское посольство направило в польский МИД ноту протеста из-за захвата
находящегося в дипломатической собственности здания. Об этом сообщил посол
Сергей Андреев.