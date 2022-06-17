Публичный отказ воевать за Украину обернулся для друга Зеленского из «Квартала-95» резкой критикой

Актер и друг президента Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой заявил о неготовности принимать участие в боевых действиях. Высказывание вызвало критику со стороны блогеров.
Друг главы государства по студии «Квартала-95» дал интервью одному из изданий. В ходе беседы он рассказал, почему не намерен идти на фронт и защищать страну.
«В первый день меня, неподготовленного, ловит снайпер и стреляет… чем я помогу Украине? Только хейтеры смеяться будут. Не, не собираюсь…», – сказал Кошевой.
Слова актера встретили резкой критикой в украинском сегменте соцсетей. Об этом также высказался известный блогер Анатолий Шарий.
«Разумеется, у тех, кого сегодня ловили на пляжах Одессы и давали повестки, опыта побольше», – с иронией заметил блогер.
«Уже почти 4 месяца идет война, при желании можно было уже пройти обучение! Но нет, прячется за друга-президента», – возмутились авторы паблика «ЗеРада».
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Владимир Зеленский в рамках трибунала должен проходить как военный преступник. Именно он отдает приказы, в результате которых погибают мирные граждане, информировал телеканал RT.