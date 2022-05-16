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    Публичный запуск российской альтернативы Google Play не прошел гладко. NashStore сообщил о масштабной DDoS-атаке

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Публичный запуск российской альтернативы Google Play не прошел гладко. NashStore сообщил о масштабной DDoS-атаке

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    АНО «Цифровые платформы» открыла общий доступ к магазину NashStore (российскому аналогу Google Play) сегодня в 12:00, а сейчас разработчики сообщили о массированной DDoS-атаке. В связи с этим доступ на сайт и скачивание магазина могут быть ограничены.


    «Перед запуском NashStore мы подверглись сильнейшей DDos-атаке. Сейчас доступ на сайт и скачивание магазина может работать не стабильно. Наши специалисты делают все возможное, чтобы справится с этой проблемой», — говорится в сообщении АНО «Цифровые платформы».

    На данный момент NashStore, вероятно, самая крупная российская альтернатива Google Play. В каталоге «маркета» — более 1000 приложений, в том числе мобильные клиенты подсанкционных банков.

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