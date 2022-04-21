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    Птушкин прокомментировал новости о запрете на въезд в Россию до 2072 года

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Птушкин прокомментировал новости о запрете на въезд в Россию до 2072 года

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    prt scr youtube.com/Антон Птушкин

    Украинский тревел-блогер
    Антон Птушкин отреагировал на новости о запрете на посещение России в течение
    следующих 50 лет.

    Информация о принятых по
    отношению к Птушкину мерах распространилась по различным Telegram-каналах. Отмечалось, что запрет на въезд связан с
    антироссийской позицией звезды «Орла и решки».

    «Короче, выпуска про
    Поволжье не будет», — иронично ответил Птушкин в Twitter-аккаунте.

    Ранее в Сети также
    появился список и других украинских звезд, которые не смогут приезжать в Россию
    до 2072 года. Среди них оказались Светлана Лобода, Макс Барских, Верка
    Сердючка, Иван Дорн и многие другие.

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