Птушкин прокомментировал новости о запрете на въезд в Россию до 2072 года

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Украинский тревел-блогер
Антон Птушкин отреагировал на новости о запрете на посещение России в течение
следующих 50 лет.
Информация о принятых по
отношению к Птушкину мерах распространилась по различным Telegram-каналах. Отмечалось, что запрет на въезд связан с
антироссийской позицией звезды «Орла и решки».
«Короче, выпуска про
Поволжье не будет», — иронично ответил Птушкин в Twitter-аккаунте.
Ранее в Сети также
появился список и других украинских звезд, которые не смогут приезжать в Россию
до 2072 года. Среди них оказались Светлана Лобода, Макс Барских, Верка
Сердючка, Иван Дорн и многие другие.
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