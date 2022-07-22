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ПТУР Hongjian-12 из КНР составит конкуренцию американским разработкам на мировом рынке вооружения

ПТУР Hongjian-12 из КНР составит конкуренцию американским разработкам на мировом рынке вооружения
globallookpress.com/Richard B. Levine/imago stock&people

Китай постепенно вытесняет США на мировом рынке оружия. При этом раньше Вашингтон был одним из самых успешных поставщиков вооружения.

В создании противотанкового оружия третьего поколения отличилось не так много стран, а в 2014 году к ним присоединился Китай.

В КНР представили свою противотанковую ракету Hongjian-12 («Красная стрела»). Она была первым ПТУРом на вооружении китайской армии. Теперь ее начали поставлять в другие страны, передает «Свободная пресса».

Отмечается, что у ракеты есть преимущество – ей можно стрелять из любого места, а также у нее есть два режима атаки: прямая или «бросок кобры». Также Китай создал модификации для ПТУР — GAM-100 и GAM-102. Их различие в дальности поражения танковых целей — 2,5 и 4 километра.

кнр птур США
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