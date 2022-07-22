ПТУР Hongjian-12 из КНР составит конкуренцию американским разработкам на мировом рынке вооружения

Отмечается, что у ракеты есть преимущество – ей можно стрелять из любого места, а также у нее есть два режима атаки: прямая или «бросок кобры». Также Китай создал модификации для ПТУР — GAM-100 и GAM-102. Их различие в дальности поражения танковых целей — 2,5 и 4 километра.