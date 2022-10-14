Психотерапевт Вяльба советует россиянам вспомнить о душе

По мнению Вяльба, излишняя зацикленность на материальных благах приносит человеку массу неудобств и разочарований, включая постоянный страх лишиться доходов или телесных удовольствий. В итоге бесконечные переживания по этому поводу неминуемо провоцируют развитие невроза, депрессии и других психических заболеваний, сообщает «Радио 1».