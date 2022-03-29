Психотерапевт Мещерина дала рецепт избавления от ненависти

По словам

Мещериной, обычно люди ненавидят только очень

значимых и близких людей, так как чаще всего ненависть возникает в личных

отношениях. Именно поэтому, как считает психотерапевт, лучшим лекарством от

ненависти может стать искренний разговор с целью прояснения противоречий. После

таких бесед исчезает жгучая

ненависть, хотя могут остаться злость или обида, но они уже не так

разрушительны, сообщает Pravda.Ru.