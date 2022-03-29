Психотерапевт Мещерина дала рецепт избавления от ненависти

Pixabay Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Pixabay

Семейный
психотерапевт, психолог Виктория Мещерина дала несколько советов, с
помощью которых человек может освободиться от чувства ненависти по отношении к
кому-то.

По словам
Мещериной, обычно люди ненавидят только очень
значимых и близких людей, так как чаще всего ненависть возникает в личных
отношениях. Именно поэтому, как считает психотерапевт, лучшим лекарством от
ненависти может стать искренний разговор с целью прояснения противоречий. После
таких бесед исчезает жгучая
ненависть, хотя могут остаться злость или обида, но они уже не так
разрушительны, сообщает Pravda.Ru.

Для этого необходимо найти в себе силы услышать друг друга, так как в одиночку перебороть
ненависть невозможно. История ненависти — это история обидчика и
обиженного. Если оппоненты смогут попросить друг у друга прощения, то смогут
общими усилиями покончить с ненавистью. Останется лишь светлая печаль, открывающая
путь к другой, более счастливой жизни.

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