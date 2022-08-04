Психотерапевт Фомин заявил, что на либидо могут повлиять любые изменения во внешности

Малейшие изменения во внешности могут привести к снижению сексуального влечения. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт Евгений Фомин.
Он пояснил, что либидо может пойти на спад не только у партнера, но и у того, чей внешний вид претерпел модификацию. Это связано с тем, что человеку необходимо время, чтобы принять свой обновленный облик.
«Заболевания могут стать причиной изменения во внешнем виде человека, которые не поддаются корректировке, что тоже оказывает психологическое воздействие на партнера», — рассказал медицинский специалист в беседе и изданием «Вечерняя Москва».
Снизить сексуальное влечение также могут возрастные изменения: седина или морщины. Однако не всегда перемены влияют на либидо негативно, успокоил врач.