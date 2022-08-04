Новости0

Психотерапевт Фомин заявил, что на либидо могут повлиять любые изменения во внешности

Психотерапевт Фомин заявил, что на либидо могут повлиять любые изменения во внешности
pxhere.com

Малейшие изменения во внешности могут привести к снижению сексуального влечения. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт Евгений Фомин.

Он пояснил, что либидо может пойти на спад не только у партнера, но и у того, чей внешний вид претерпел модификацию. Это связано с тем, что человеку необходимо время, чтобы принять свой обновленный облик.

«Заболевания могут стать причиной изменения во внешнем виде человека, которые не поддаются корректировке, что тоже оказывает психологическое воздействие на партнера», — рассказал медицинский специалист в беседе и изданием «Вечерняя Москва».

Снизить сексуальное влечение также могут возрастные изменения: седина или морщины. Однако не всегда перемены влияют на либидо негативно, успокоил врач.

влечение внешность либидо
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.