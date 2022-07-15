Психотерапевт Файнзильберг назвал три фактора счастья

В беседе с “Радио 1” эксперт отметил, что основа ощущения счастья — в семье, поскольку люди, у кого в семье все благополучно, у кого растут здоровые дети, чувствуют себя счастливыми. Второе место он отдает чувству профессиональной реализации, которая находится в прямой зависимости от доходов. Профессионально реализованный человек, труд которого достойно оплачивается, также чувствует себя счастливым. Третье, по мнению эксперта, — это перспектива будущего, которая напрямую зависит от политических обстоятельств и от ситуации в мире.