Психотерапевт Файнзильберг назвал три фактора счастья

Семья, реализация в профессии и уверенность в будущем делают человека счастливым, прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ доцент кафедры психотерапии и психологического консультирования Московского института психоанализа, психотерапевт Владимир Файнзильберг.
В беседе с “Радио 1” эксперт отметил, что основа ощущения счастья — в семье, поскольку люди, у кого в семье все благополучно, у кого растут здоровые дети, чувствуют себя счастливыми. Второе место он отдает чувству профессиональной реализации, которая находится в прямой зависимости от доходов. Профессионально реализованный человек, труд которого достойно оплачивается, также чувствует себя счастливым. Третье, по мнению эксперта, — это перспектива будущего, которая напрямую зависит от политических обстоятельств и от ситуации в мире.
Психотерапевт отметил, что большое количество людей от 17 до 45 лет испытывает чувство неуверенности в будущем, растеряны и не имеют понимания происходящего в мире, а количество депрессивных переживаний из-за отсутствия уверенности в завтрашнем дне значительно выросло и опередило последствия пандемии.