Психотехнолог Маркелов высказался об эпидемии «тотального одиночества»

Современное общество страдает от новой эпидемии — тотального одиночества. Психотехнолог Сергей Маркелов рассказал , как научиться выстраивать отношения с людьми.

В беседе с журналистами издания Pravda.Ru он пояснил, что патологическое одиночество как система нарушения правил жизни встречается у 1,5-2 % людей, при этом очень многие считают себя одинокими. У человека, с одной стороны, доминируют идеи самостоятельности, что видно по популярности курсов саморазвития, с другой стороны, общество требует создания социальных связей. Человек порой разрешает это противоречие в пользу «личных границ» и существует в своем уникальном мире.

При этом природа человека такова, что его тянет к людям, потому что в общении с себе подобными мы и становимся людьми. Человек, с одной стороны, огораживает себя от общества, с другой, тянется к людям, при этом испытывает чувство стыда за свое одиночество.

Нужно постараться объяснить самому себе, что уникальность, достоинства и недостатки не являются препятствием для близости с миром и людьми. Мир «заряжен» на то, чтобы быть в нем счастливым. Маркелов посоветовал страдающим от одиночества признать, что они не сумасшедшие, не депрессивные, и если они кого-то, или кто-то их не понял, это не причина отгораживаться от социума.

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