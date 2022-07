Психологический тест с лицами: какое полушарие у тебя доминирует

Удивительно, но даже в век активного изучения космоса, у человечества есть ряд более «приземленных» вопросов, которые по сей день остаются тайной. Человеческий мозг — одна из них. Несмотря на то, что этот орган еще не изучен до конца, ученые уже знают очень много интересного. Даже простой обыватель может без труда назвать, какое полушарие доминирует у человека, последив за ним несколько минут.

Мозг человека устроен таким образом, что каждое полушарие имеет свою «зону ответственности». Так, левое отвечает за логическое мышление и принятие рациональных решений. Правое же связано с эмоциональными реакциями и творческим подходом. От того, какое полушарие является «главным», зависит практически вся жизнь человека.

У большинства людей доминирует левое полушарие. Как я узнала? Все очень просто. Правое полушарие отвечает за левую сторону тела человека, а левое — за правую. Да, странно, что все наоборот. Из-за того, что большинство людей правши, можно сделать вывод, что они рациональны и логичны.

Какое полушарие доминирует: пройди тест и узнай

Конечно, не только правая и левая рука играют роль. Безусловно, часто встречаются творческие правши и логичные левши. Чтобы правильно определить доминирующее полушарие, достаточно пройти простой и быстрый психологический тест. Посмотрите на картинку и ответьте себе на вопрос: какое лицо выглядит более счастливым?

Первое лицо

Если вы считаете, что это лицо выглядит более счастливым, то у вас, скорее всего, доминирует левое полушарие мозга. Это означает, что в основном при принятии решений вы пользуетесь логикой. Кроме того, свои мысли и поступки вы поддаете глубокому анализу. Все в вашей жизни должно подчиняться рациональности. У вас аналитический склад ума и тонко развитое критическое мышление. Безусловно, и вы подвержены эмоциональным реакциям. Но все-таки чаще сохраняете холодный ум.

Второе лицо

Люди, выбравшие второе лицо, могут похвастаться доминирующим правым полушарием. Вы творческий и креативный человек, которому необходимо самовыражаться. Вы эмоциональны, обладаете живой фантазией и смотрите на вещи субъективно. Вам легко дается создание нового. Кроме того, вы находитесь в постоянном поиске новых идей. При принятии решений вы делаете то, что подсказывает вам сердце, руководствуетесь эмоциями.

Безусловно, самопознание — важная часть жизни человека. Вряд ли можно быть сформировавшейся личностью без познания самого себя. Пройдя этот тест с лицами и узнав, какое полушарие у вас доминирует, вы можете двигаться дальше. Кроме того, когда вы знаете свои сильные и слабые стороны, принимать решения становится проще.

