Удивительно, но стрессовые ситуации могут поменять поведение человека. Тот, кто в обычной жизни кажется нерешительным и застенчивым, при всеобщей панике может взять контроль в свои руки и мыслить на удивление трезво. А тот, кто выглядит сосредоточенным и спокойным, может растеряться и запаниковать. Пройдите тест на сдержанность, чтобы определить, к какому типу относитесь вы!

Зачем это нужно? Чем лучше мы себя знаем, тем яснее понимаем, над чем нам нужно работать, что совершенствовать. Психологический тест на сдержанность по картинке покажет, насколько вы готовы встретиться со стрессом и оперативно разрешить ситуацию.

Вам нужно выбрать из четырех водопадов один. Старайтесь не задумываться и отвечать первое, что придет вам в голову. Поехали!

Тест на сдержанность по картинке

Первая картинка

Если вы выбрали первую картинку, это свидетельствует о том, что вы постоянно и очень тщательно взвешиваете все плюсы и минусы. Это касается даже пустяковых дел. Пословица «семь раз отмерь, один раз отрежь» точно про вас. Вы не проявляете лишних эмоций, не тратите много ресурсов для успокоения себя и окружающих людей, не говорите лишнего. Сперва вы сядете и обдумаете все «за» и «против», а только потом отправитесь решать проблему.

© Depositphotos

Вторая картинка

Выбор этой картинки говорит о чрезмерной эмоциональности и частой утрате контроля над собственными действиями. Вы можете растеряться в ситуациях, которые выходят из-под контроля. Особенно если эти ситуации зависят не от вас. Вместо того чтобы решать проблему, вы можете начать извергать лишние эмоции. Это отражается как на ваших словах, так и на ваших действиях. Попробуйте научиться обращать на это внимание и контролировать.

© Depositphotos

Третья картинка

Ваш темперамент схож с синусоидой: либо ваши эмоции берут над вами верх, либо вы трезво решаете все проблемы. Это зависит от сложности ситуации. Если это что-то, что вы можете контролировать, у вас получится взять на себя ответственность и придумать план решения. Если же от вас ничего не зависит, вы начинаете паниковать, потому что не доверяете людям, на которых лежит ответственность.

© Depositphotos

Четвертая картинка

Вы закрытый человек, который очень редко проявляет свои эмоции. Возможно, это связано с тем, что ваш тип личности — интроверт. Безэмоциональность служит вам добрую службу, когда вокруг царит паника. Вы можете управлять собой и помочь другим успокоиться. Однако помните, что иногда нужно делиться тем, что у вас на душе, чтобы не загнать себя в угол.

© Depositphotos

Делитесь в комментариях, совпадают ли, по вашему мнению, ваше описание с тем поведением, которое вы можете проявить? Попросите ваших друзей пройти этот психологический тест. В любом случае будет либо повод задуматься, либо повод повеселиться!

