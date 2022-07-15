Психолог Журавлева рассказала, почему ребенок не удержит мужчину в семье

Семейный психолог Татьяна Журавлева сообщила, что рождение детей в семье не спасает ситуацию, если отношения между супругами начинают рушиться, передают NEWS.ru.
По словам эксперта, в первый год после рождения ребенка, семью ждут самые активные испытания, поэтому именно в это время и происходит большинство разводов.
Если в семье уже были проблемы раньше, появление детей не исправит ситуацию, а наоборот будет приковывать пристальное внимание на новые проблемы.
Эксперт рекомендует принимать решение о ребенке взвешенно, перед этим выяснив все вопросы со своим спутником.
Так как мужчины лишены материнских инстинктов, удерживать их ребенком не самая лучшая идея, тем более, что отцы не так активно занимаются воспитанием детей.
Как утверждает психолог, появление детей во взаимоотношениях «никак не поможет, даже наоборот», а все из-за того, что все внимание женщины переключается на ребенка, что тяжело воспринимается мужчинами.