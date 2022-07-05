Психолог Журавлева рассказала, к чему нужно подготовиться будущим приемным родителям

«Родительство — это всегда про “отдавать”, много и не ожидая ничего взамен. Это серьезное решение, и назад пути уже не будет. Вы же не вернете ребенка назад в детский дом, если у вас возникнут сложности?» — отметила Татьяна Журавлева в беседе с NEWS.ru.