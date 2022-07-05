Психолог Журавлева рассказала, к чему нужно подготовиться будущим приемным родителям

Перед усыновлением ребенка взрослым нужно подготовиться к бесповоротной перемене в жизни и быть абсолютно уверенными в правильности своих действий. Об этом сообщила семейный и детский психолог Татьяна Журавлева.
«Родительство — это всегда про “отдавать”, много и не ожидая ничего взамен. Это серьезное решение, и назад пути уже не будет. Вы же не вернете ребенка назад в детский дом, если у вас возникнут сложности?» — отметила Татьяна Журавлева в беседе с NEWS.ru.
По ее словам, особенно трудно будет в самом начале, в период привыкания малыша к новому дому и родителям. Придется непросто и взрослым, поскольку нужно будет научиться жить на троих, перераспределив ресурсы и финансы, а также отдавая большое количество любви и заботы приемному ребенку.