Психолог Журавлева перечислила основные симптомы постродовой депрессии

Постродовая депрессия может быть очень опасна. В России достаточно широко распространен миф о том, что заболевания не существует, однако это лишь предрассудок, уверена психолог Татьяна Журавлева. Знать о симптомах недуга крайне необходимо, чтобы специалисты смогли вовремя прийти на помощь.
«Признаками являются тревожность, подавленное настроение, потеря интереса к жизни, изменения в аппетите, чрезмерная эмоциональность, раздражительность, постоянное чувство усталости вплоть до того, что не хочется вставать с кровати», — рассказала психолог в беседе с изданием NEWS.ru.
Среди распространенных симптомов заболевания также могут выступать суицидальные мысли, нарушение сна, чувство беспричинного страха, панические атаки и отсутствие привязанности к ребенку, добавила специалист.