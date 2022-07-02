Психолог Журавлева перечислила основные симптомы постродовой депрессии

Постродовая депрессия может быть очень опасна. В России достаточно широко распространен миф о том, что заболевания не существует, однако это лишь предрассудок, уверена психолог Татьяна Журавлева. Знать о симптомах недуга крайне необходимо, чтобы специалисты смогли вовремя прийти на помощь.