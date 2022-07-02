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Психолог Журавлева перечислила основные симптомы постродовой депрессии

Психолог Журавлева перечислила основные симптомы постродовой депрессии
pxhere.com

Постродовая депрессия может быть очень опасна. В России достаточно широко распространен миф о том, что заболевания не существует, однако это лишь предрассудок, уверена психолог Татьяна Журавлева. Знать о симптомах недуга крайне необходимо, чтобы специалисты смогли вовремя прийти на помощь.

«Признаками являются тревожность, подавленное настроение, потеря интереса к жизни, изменения в аппетите, чрезмерная эмоциональность, раздражительность, постоянное чувство усталости вплоть до того, что не хочется вставать с кровати», — рассказала психолог в беседе с изданием NEWS.ru.

Среди распространенных симптомов заболевания также могут выступать суицидальные мысли, нарушение сна, чувство беспричинного страха, панические атаки и отсутствие привязанности к ребенку, добавила специалист.

болезни постродовая депрессия психолог
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