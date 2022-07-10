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Психолог Защиринская предсказала Киркорову тревожную жизнь из-за дочери

Психолог Защиринская предсказала Киркорову тревожную жизнь из-за дочери
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Психолог Оксана Защиринская допустила, что певец Филипп Киркоров сильно пострадает из-за большой любви к дочери Алле-Виктории.

Артист неоднократно говорил о своих трепетных чувствах к наследнице. Как считает специалист, это может негативно повлиять на поп-короля. По ее словам, Киркоров сильно привязан в Алле-Виктории.

«После таких чувств будет очень тяжело ребенка отпускать. Все это через опыт. Ему надо свыкнуться, что для счастья ребенка важно его вовремя отпускать во взрослую жизнь», — предсказала в беседе с порталом BLITZ+ психолог поп-королю тревожное будущее. 

Киркоров впервые стал отцом в 2012 году. Благодаря суррогатной матери у артиста родилась дочь, а через год семья пополнилась еще одним наследником.

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