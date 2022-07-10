Психолог Защиринская предсказала Киркорову тревожную жизнь из-за дочери

«После таких чувств будет очень тяжело ребенка отпускать. Все это через опыт. Ему надо свыкнуться, что для счастья ребенка важно его вовремя отпускать во взрослую жизнь», — предсказала в беседе с порталом BLITZ+ психолог поп-королю тревожное будущее.