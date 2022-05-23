Психолог Заргарова объяснила, как денежное поощрение за оценки может навредить ребенку

Родители рискуют переключить ребенка с учебной мотивации на денежную, когда платят ему за хорошие оценки, сообщила детский психолог Полина Заргарова.
По словам специалиста, родители нередко выбирают этот способ поощрения из-за его кажущейся простоты. Однако впоследствии ребенок теряет стимул и становится менее заинтересованным в получении новых знаний.
«Многие дети именно из-за этого потом не могут учиться в институте. Они не понимают, для чего им это нужно. Самой лучшей мотивацией является понимание, для чего ему нужна школа. А понимание возникает из встроенности в четкую систему», — приводит слова Заргаровой «Пятый канал».
Вместо оплаты отметок родителям рекомендуется уделять больше внимания интересам ребенка. Например, обсуждать с ним будущую профессию.