Психолог Заргарова объяснила, как денежное поощрение за оценки может навредить ребенку

«Многие дети именно из-за этого потом не могут учиться в институте. Они не понимают, для чего им это нужно. Самой лучшей мотивацией является понимание, для чего ему нужна школа. А понимание возникает из встроенности в четкую систему», — приводит слова Заргаровой «Пятый канал».