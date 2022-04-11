Психолог Вилд озвучила способ борьбы с синдромом самозванца

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Синдром самозванца представляет собой явление, при котором человек перестает верить в себя и обесценивает любые достижения. Как с этим бороться, рассказала психолог Джина Вилд для статьи Psychology Today.
Согласно проведенному исследованию, более 80% опрошенных обнаруживают у себя синдром самозванца. Избавиться от него помогут простые шаги.
Психолог Вилд рекомендует провести самоанализ и решить, действительно ли у пациента есть серьезные недостатки. По возможности, следует поговорить с близкими и услышать мнение о себе.
Следующим шагом Вилд называет осознание, что время не стоит растрачивать на лишние сомнения и беспокойства. В завершении нужно регулярно вести дневник и благодарить себя и жизнь за все приятные моменты.
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