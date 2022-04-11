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    Психолог Вилд озвучила способ борьбы с синдромом самозванца

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
     pixabay.com/PD

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     pixabay.com/PD

    Синдром самозванца представляет собой явление, при котором человек перестает верить в себя и обесценивает любые достижения. Как с этим бороться, рассказала психолог Джина Вилд для статьи Psychology Today.

    Согласно проведенному исследованию, более 80% опрошенных обнаруживают у себя синдром самозванца. Избавиться от него помогут простые шаги.

    Психолог Вилд рекомендует провести самоанализ и решить, действительно ли у пациента есть серьезные недостатки. По возможности, следует поговорить с близкими и услышать мнение о себе.

    Следующим шагом Вилд называет осознание, что время не стоит растрачивать на лишние сомнения и беспокойства. В завершении нужно регулярно вести дневник и благодарить себя и жизнь за все приятные моменты.

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