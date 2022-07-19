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Психолог Вероника Степанова нашла «гениальное» объяснение критики России Галкиным

Психолог Вероника Степанова нашла «гениальное» объяснение критики России Галкиным
vk / Вероника Степанова

Известный в Сети психолог Вероника Степанова объяснила поведение звезд, раскритиковавших специальную военную операцию по защите Донбасса, передает с CT news.

Как заявила Степанова, поступки звезд, отрицательно высказавшихся о России, можно объяснить лишь тем, что они уверовали в свою гениальность и якобы добились всего сами, а не благодаря государству.

В частности, психолог обратила внимание на личности Максима Галкина и Андрея Макаревича. При этом, Степанова считает, что Галкин обязан и Алле Пугачевой, но сам он это плохо понимает.

Ранее «Народные Новости» сообщали, что психолог Степанова связала популярность Пугачевой с удачными походами в баню с чиновниками.

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RusNewsToday24
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