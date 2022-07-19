Психолог Вероника Степанова нашла «гениальное» объяснение критики России Галкиным

Известный в Сети психолог Вероника Степанова объяснила поведение звезд, раскритиковавших специальную военную операцию по защите Донбасса, передает с CT news.
Как заявила Степанова, поступки звезд, отрицательно высказавшихся о России, можно объяснить лишь тем, что они уверовали в свою гениальность и якобы добились всего сами, а не благодаря государству.
В частности, психолог обратила внимание на личности Максима Галкина и Андрея Макаревича. При этом, Степанова считает, что Галкин обязан и Алле Пугачевой, но сам он это плохо понимает.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что психолог Степанова связала популярность Пугачевой с удачными походами в баню с чиновниками.