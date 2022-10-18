Психолог Степанова: Иван Ургант страдает от пожизненной депрессии

Известный психолог Вероника Степанова описала психологический портрет телеведущего Ивана Урганта. Свое профессиональное мнение она озвучила на личном YouTube-канале.
По мнению эксперта, шоумен страдает от хронической формы депрессии, однако предпочитает это не афишировать. Отношения звезды со своим отцом весьма напряженные. Степанова считает, что ему нравится привлекать к себе внимание.
Однако психолог не может назвать его умным человеком. Его интеллектуальные способности она охарактеризовала как «поверхностная эрудированность». Также она считает, что Ургант жаден до работы и денег.
Ранее телеканал «360» сообщил о первом за полгода выступлении Урганта в России.