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Психолог Степанова: Иван Ургант страдает от пожизненной депрессии

Психолог Степанова: Иван Ургант страдает от пожизненной депрессии
vk / Вероника Степанова

Известный психолог Вероника Степанова описала психологический портрет телеведущего Ивана Урганта. Свое профессиональное мнение она озвучила на личном YouTube-канале.

По мнению эксперта, шоумен страдает от хронической формы депрессии, однако предпочитает это не афишировать. Отношения звезды со своим отцом весьма напряженные. Степанова считает, что ему нравится привлекать к себе внимание.

Однако психолог не может назвать его умным человеком. Его интеллектуальные способности она охарактеризовала как «поверхностная эрудированность». Также она считает, что Ургант жаден до работы и денег.

Ранее телеканал «360» сообщил о первом за полгода выступлении Урганта в России.

вероника степанова Иван Ургант психолог
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