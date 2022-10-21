Психолог Сирма объяснила хладнокровие Большовой после смертельного ДТП защитной реакцией

Сбившая насмерть женщину актриса Анна Большова сознательно сдерживает эмоции после ДТП, что является признаком психотравмы, заявила психолог Ирена Сирма.
Специалист прокомментировала кажущееся спокойствие и хладнокровие Большовой в ходе интервью, которое артистка дала спустя четыре дня после того, как она насмерть сбила женщину в Калужской области.
«Она актриса и видно, что умеет владеть эмоциями, она отключает свою эмоциональную часть. Она говорит от головы, то, что нужно сказать. Так срабатывают психологические защиты», — цитирует психолога Пятый канал.
Однако специалист подчеркнула, что Большовой следует отпустить ситуации и «слить» тяжелые эмоции, иначе у артистки продолжит развиваться посттравматический синдром, что негативно скажется на ментальном здоровье Анны.
Напомним, что ДТП с участием Большовой, в результате которого погибла женщина, произошло 14 октября в Калужской области.