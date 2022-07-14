Психолог Шахов рассказал, как женщине распознать мужскую измену

Мужские измены чаще всего являются предшественниками всевозможных тревожных волнений. Понимая возникновение этих причин, можно помочь женщинам научится управлять собственной жизнью и отношениями, сообщил РИАМО социальный психолог Александр Шахов.
Моральные Факторы
Человек всегда отличался от живых существ тем, что умел справляться со своими инстинктами. Автор статьи уверен, что в обществе нет четкого понимания в вопросах верности и сдерживании своих сексуальных желаний.
Мужчина, который не планирует хранить верность, не должен давать пустых обещаний женщинам. В случае же, когда супруга любима, мужчине нужно уметь сдерживать собственные инстинкты. Быть верным, это своего рода договор, нарушая который мужчина останется трусом и предателем, и как следствие с такими людьми никто в будущем не имеет дел.
Доказательство измены
Существует множество признаков, по которым можно определить, была ли измена. Честный мужчина не станет скрывать от своей возлюбленной ничего, поэтому скрывая свои контакты, переписки, блокируя телефон, это может уже сигнализировать о проблемах. Одним из сигналов может стать увеличение трат в семейном бюджете.
Как пережить измену
Каждый сам в праве решать, стоит ли прощать измену. Главное в этом вопросе, конечно же, гарантии, ведь это может произойти вновь.
Если мужчина просит прощения и раскаивается, можно задуматься о прощении, но если же обвиняет и манипулирует своей спутницей, то наверняка сохранять такие отношения бессмысленно.
Третий лишний
Бывают случаи, когда женщины становятся заложницами отношений, становясь любовницами сами о том не зная. Чаще всего такое может происходить, когда мужчины скрывают штамп в паспорте. Свободный мужчина всегда будет находить время для любимой.
В случае, если мужчина всегда занят, включая вечера или выходные, невольно можно задуматься об обмане.