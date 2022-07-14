Психолог Шахов рассказал, как женщине распознать мужскую измену

Мужчина, который не планирует хранить верность, не должен давать пустых обещаний женщинам. В случае же, когда супруга любима, мужчине нужно уметь сдерживать собственные инстинкты. Быть верным, это своего рода договор, нарушая который мужчина останется трусом и предателем, и как следствие с такими людьми никто в будущем не имеет дел.