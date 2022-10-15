Психолог Шахов посоветовал быть глухим к неконструктивной критике ради повышения самооценки

Социальный психолог Александр Шахов рассказал, что нужно делать человеку, чтобы поднять самооценку.
В первую очередь эксперт посоветовал стараться думать о себе с позитивном ключе. Шахов уверен — не нужно относиться к себе как требовательный и строгий родитель.
«Нужно почаще хвалить себя, отмечать любые победы и не забывать о своей уникальности», — добавил он в беседе с РИАМО.
Кроме того, специалист порекомендовал быть глухим к неконструктивной критике, которую могут высказывать малознакомые люди. Также Шахов отметил, что не нужно сравнивать себя с другими, поскольку каждому есть, чем гордиться. Чтобы повысить самооценку, можно завести специальный дневник и записывать туда все достижения.