Психолог Шахов посоветовал быть глухим к неконструктивной критике ради повышения самооценки

Кроме того, специалист порекомендовал быть глухим к неконструктивной критике, которую могут высказывать малознакомые люди. Также Шахов отметил, что не нужно сравнивать себя с другими, поскольку каждому есть, чем гордиться. Чтобы повысить самооценку, можно завести специальный дневник и записывать туда все достижения.