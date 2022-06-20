Психолог Шахов перечислил основные причины появления чувства ревности

Ревность в отношениях появляется под влиянием смеси различных чувств и переживаний, сообщил социальный психолог Александр Шахов.
Тревога, вина, гнев, печаль и разочарование приводят к появлению необоснованного чувства, которое связано только с личными проблемами одного из партнеров. Одной из основных причин является низкая самооценка. Если человек не любит себя, ему сложно поверить, что он достоин чувств кого-то другого, передает РИАМО.
Неудачный опыт прошлых отношений может отразиться на текущей связи. Если человек пережил измену ранее, то боль потери отношений может спроецироваться на настоящем. В данном случае ревность отражает тревогу одного из партнеров за будущее.
Также существует понятие «тревожный тип привязанности». Если ребенка часто отвергали в детстве или относились к нему холодно, то во взрослой жизни человек будет требовать от партнера избыточности и постоянной близости. Когда вторая половина попытается отстраниться от «прилипалы», чтобы «глотнуть свежего воздуха», то неизбежно возникнет ревность.