Психолог Шахов перечислил основные причины появления чувства ревности

Также существует понятие «тревожный тип привязанности». Если ребенка часто отвергали в детстве или относились к нему холодно, то во взрослой жизни человек будет требовать от партнера избыточности и постоянной близости. Когда вторая половина попытается отстраниться от «прилипалы», чтобы «глотнуть свежего воздуха», то неизбежно возникнет ревность.