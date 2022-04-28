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    Психолог Романив рекомендовала ввести половое воспитание детей с младших классов

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Психолог Романив рекомендовала ввести половое воспитание детей с младших классов

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    pixabay.com

    Начинать половое воспитание детей лучше с младших классов. Об этом сообщила психолог Ольга Романив.

    Специалист объяснила, что дети начинают идентифицировать себя с определенным полом в возрасте трех-четырех лет. Однако в это время не стоит вдаваться в подробности. К более серьезным вопросам, например, гормональному изменению тел, можно переходить в младших классах. 

    «Разговор не должен ограничиться только обсуждением поллюций и месячных, поговорить нужно и о том, зачем эти изменения происходят в организме и к чему приводят», — пояснила Романив в беседе с «Газетой.Ru».

    Кроме того, родители должны объяснять сыновьям и дочерям, как вести себя с незнакомыми людьми. Такое мнение выразила психолог Ольга Бочкова. 

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