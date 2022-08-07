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Психолог посоветовал смотреть «Гарри Поттера» для борьбы с депрессией

Психолог посоветовал смотреть «Гарри Поттера» для борьбы с депрессией
кадр из фильма «Гарри Поттер и тайная комната»

Психолог Галигабаров выделил лучший фильм для борьбы с депрессией.

По его мнению, которое он выразил для портала «Доктор Питер», лучше всего пересмотреть серию о Гарри Поттере, особенно, третий фильм — «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Он аргументировал позицию тем, что дементоры олицетворяют депрессивное расстройство. В книге и фильмах показано, что побороть их можно с помощью счастливых и добрых воспоминаний, верой в успех, а также обращаясь к старшему и мудрому наставнику.

Кроме того, именно автор книг о Гарри Поттере взялась за вселенную именно из-за борьбы со своей депрессией. Психолог считает, что в фильме она представила свое видение такого состояния.

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RusNewsToday24
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