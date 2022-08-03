Психолог Метальникова сообщила, как справиться с «вирусом похудения»

«Ответьте себе честно на вопрос: как изменится моя жизнь, когда я похудею? Что я буду чувствовать? Что я буду думать? Что я буду делать? Что станет для меня возможным? Какие свои мечты и желания я буду воплощать в жизнь?» — рекомендовала Александра Метальникова.