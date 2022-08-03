Психолог Метальникова сообщила, как справиться с «вирусом похудения»

Желание похудеть может захватить разум и лишить жизненных сил, радости, здоровья и фигуры. Психолог Александра Метальникова сообщила, как справиться с опасным «вирусом похудения».
Болезнь поражает женщин незаметно и практически не проявляется. Психолог сообщила, что если девушка постоянно подсчитывает калории, сравнивает себя с другими, не может полноценно почувствовать запах и вкус, то ей необходимо срочно принять меры, передает Общественная Служба Новостей.
«Ответьте себе честно на вопрос: как изменится моя жизнь, когда я похудею? Что я буду чувствовать? Что я буду думать? Что я буду делать? Что станет для меня возможным? Какие свои мечты и желания я буду воплощать в жизнь?» — рекомендовала Александра Метальникова.
Специалист рекомендовала подробно описать свои мысли и чувства. Следует поблагодарить свое тело за все, что оно дает. Важно изучить принципы правильного питания и ежедневно повышать уровень радости.