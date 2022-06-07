Психолог Метальникова оценила пользу любви в борьбе со стрессом

Состояние влюбленности может стать эффективным механизмом в борьбе со стрессом, сообщила психолог Александра Метальникова.
По словам специалиста, состояние человека может улучшиться, когда он чувствует заботу со стороны партнера. Кроме того, стремление проявить чувства также положительно сказывается на организме.
«Любовь, чувство общности, тепло и нежность меняют не только мозг, они меняют и микробиом человека, и даже его гены. Ген включается по полной, когда о Вас заботятся – или когда заботитесь Вы!» — рассказала Метальникова в беседе с Общественной службой новостей.
При этом не стоит ограничивать свой кругозор лишь любимым человеком. Эксперт напомнила о пользе дел, которые следует выполнять с любовью.