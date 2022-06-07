Психолог Метальникова оценила пользу любви в борьбе со стрессом

«Любовь, чувство общности, тепло и нежность меняют не только мозг, они меняют и микробиом человека, и даже его гены. Ген включается по полной, когда о Вас заботятся – или когда заботитесь Вы!» — рассказала Метальникова в беседе с Общественной службой новостей.