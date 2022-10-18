Психолог Метальникова назвала три правила вечной красоты

Во-первых, необходимо поддерживать телесное здоровье. Метальникова напомнила о важности свежего воздуха, хорошего сна, чистой воды и сбалансированного питания. Во-вторых, стоит найти себе работу по душе и заниматься тем, чем нравится. И, в-третьих, бескорыстное общение с близкими людьми.