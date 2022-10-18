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Психолог Метальникова назвала три правила вечной красоты

Психолог Метальникова назвала три правила вечной красоты
pxhere.com

Коуч и психолог Александра Метальникова раскрыла секреты внутренней и внешней красоты. Метальникова рассказала Общественной службе новостей о трех правилах, соблюдение которых поможет сохранить молодость и привлекательность.

Во-первых, необходимо поддерживать телесное здоровье. Метальникова напомнила о важности свежего воздуха, хорошего сна, чистой воды и сбалансированного питания. Во-вторых, стоит найти себе работу по душе и заниматься тем, чем нравится. И, в-третьих, бескорыстное общение с близкими людьми.

«Привлекательность не в размерах одежды и не в килограммах. Она в яркости глаз, чистом голосе, лёгкой походке, ощущении собственной чудесности и наполненности любовью», – напомнила психолог.

Ранее косметолог Джин Эмбер дала советы по утреннему уходу за кожей лица.

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RusNewsToday24
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