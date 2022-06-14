Психолог Метальникова дала рекомендации желающим выйти замуж женщинам

Специалист сперва напомнила о необходимости тщательно обдумать будущее замужество. В первую очередь следует рассмотреть ряд вопросов о том, какой муж нужен и какие цели он ставит перед собой, чтобы стать ключом к их исполнению. Благодаря сайтам и приложениям знакомств можно организовать поток заявок от потенциальных женихов, а затем выбрать наиболее подходящего и выйти замуж, передает Общественная Служба Новостей.