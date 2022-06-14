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Психолог Метальникова дала рекомендации желающим выйти замуж женщинам

Психолог Метальникова дала рекомендации желающим выйти замуж женщинам
pxhere.com

Многие женщины мечтают выйти замуж, считая свадьбу решением всех своих проблем. Психолог Александра Метальникова дала несколько советов, как добиться, чтобы брак оказался счастливым.

Специалист сперва напомнила о необходимости тщательно обдумать будущее замужество. В первую очередь следует рассмотреть ряд вопросов о том, какой муж нужен и какие цели он ставит перед собой, чтобы стать ключом к их исполнению. Благодаря сайтам и приложениям знакомств можно организовать поток заявок от потенциальных женихов, а затем выбрать наиболее подходящего и выйти замуж, передает Общественная Служба Новостей.

Однако перед вступлением в брак стоит задуматься, для чего женщине нужна семья. Поскольку бывает, что покупка часто оказывается импульсивной, а первый брак — неудачным, отметила Метальникова.

брак женщины замужество
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RusNewsToday24
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