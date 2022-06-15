Психолог Маркова: россияне переоценивают влияние знаменитостей на свою жизнь

«Человек, обладающий большей популярностью и широтой охвата аудитории, имеет больше шансов быть услышанным. Это несомненно создает иллюзию о том, что все так думают. В реальности это не так. Раздражение больше вызывает именно факт обесценивания позиции другого человека. К сожалению, наши “звезды” выдают очень резкие, черно-белые суждения, используют обсценную лексику», — рассказала Макарова.