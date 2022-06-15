Психолог Маркова: россияне переоценивают влияние знаменитостей на свою жизнь

Психолог Мария Маркова в интервью порталу «Слово и Дело» заявила, что россияне переоценивали влияние знаменитостей на свою жизнь, и особенно это четко просматривается на фоне бегства артистов за рубеж в последние месяцы.
Маркова отметила, что многие россияне оказались крайне разочарованны поведением звезд, которые критически высказались про спецоперацию РФ по защите Донбасса и покинули родную страну. Многие восприняли это как предательство. Психолог объяснила, что зачастую знаменитости не понимают последствия своих слов и поступков.
«Человек, обладающий большей популярностью и широтой охвата аудитории, имеет больше шансов быть услышанным. Это несомненно создает иллюзию о том, что все так думают. В реальности это не так. Раздражение больше вызывает именно факт обесценивания позиции другого человека. К сожалению, наши “звезды” выдают очень резкие, черно-белые суждения, используют обсценную лексику», — рассказала Макарова.
Она подчеркнула, что обществу в любые времена следует сохранять критическое мышление, чтобы не разочаровываться от неоправданных ожиданий, которые могут быть связаны в том числе с поведением публичных персон.
«В общем и целом, я думаю, что мы переоцениваем влияние знаменитостей на нашу жизнь», — подытожила Маркова.
После начала спецоперации России в Донбассе большая часть артистов шоу-бизнеса высказалась в поддержку помощи жителям республик, но некоторые знаменитости выступили против спецоперации по денацификации Украины.
Часть российских звезд не смогла выразить поддержку народу Донбасса и отметила, что решение России о начале спецоперации было поспешным. Среди таких артистов оказались Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Иван Ургант и музыкант Сергей Лазарев. Позиция российских знаменитостей вызвала негодование в обществе. Многие люди отметили, что звездам стоило бы побольше узнать о судьбе Донбасса за тяжелые восемь лет войны.