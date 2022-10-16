Психолог Любовь Розенберг объяснила, почему Хаматова не вернется в Россию

Психолог и гештальт-терапевт проекта «Новые пацанки» Любовь Розенберг высказалась относительно поступка Чулпан Хаматовой, которая сбежала из России после начала СВО.
По мнению психолога, Хаматова вряд ли связывает в данный период времени свою жизнь с Россией. Известно, что артистка в момент объявления спецоперации не находилась на Родине и даже не заехала в Москву за детьми и вещами, а сразу отправилась в Латвию. При этом к эмигрантам и предателям народ всегда относился не очень хорошо, особенно к тем, кто покинул Родину в период тяжелых испытаний.
Психолог Розенберг посоветовала Хаматовой быстрее ассимилироваться в прибалтийской стране, то есть выучить язык, принять менталитет этого народа и внедриться в культуру. Только тогда, когда Хаматова начнет думать на языке той страны, в которую она уехала, ее примут за своего.
После начала спецоперации по освобождению Донбасса Россию покинули многие представители отечественного шоу-бизнеса. Часть из них не стесняется осуждать действия своей страны, а также граждан, придерживающихся иной точки зрения.