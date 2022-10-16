Психолог Любовь Розенберг объяснила, почему Хаматова не вернется в Россию

По мнению психолога, Хаматова вряд ли связывает в данный период времени свою жизнь с Россией. Известно, что артистка в момент объявления спецоперации не находилась на Родине и даже не заехала в Москву за детьми и вещами, а сразу отправилась в Латвию. При этом к эмигрантам и предателям народ всегда относился не очень хорошо, особенно к тем, кто покинул Родину в период тяжелых испытаний.