Психолог Ланг сообщил о посттравматическом стрессовом расстройстве у Галкина

«Оценив его состояние, могу смело заявить, что у Галкина посттравматический стресс вследствие переезда и потери основной статьи доходов. Мне, безусловно, жалко Максима Галкина как артиста, как человека, потому что в подобном состоянии загнанного зверя он допустил еще массу ошибок, за которые будет расплачиваться очень долго», – отметил Ланг в комментарии для «Экспресс-газеты».