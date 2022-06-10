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Психолог Ланг сообщил о посттравматическом стрессовом расстройстве у Галкина

Психолог Ланг сообщил о посттравматическом стрессовом расстройстве у Галкина
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российский телеведущий, шоумен, супруг Примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин может страдать от тяжелого психического расстройства. Подобным мнением поделился психолог Сергей Ланг.

По мнению специалиста, Галкин пребывает в состоянии посттравматического стресса. Психологическая травма у юмориста могла возникнуть на фоне отъезда из России. Отметим, что на данный момент артист проживает в Израиле, где арендует дорогостоящую виллу и колесит по стране с гастрольным туром. 

«Оценив его состояние, могу смело заявить, что у Галкина посттравматический стресс вследствие переезда и потери основной статьи доходов. Мне, безусловно, жалко Максима Галкина как артиста, как человека, потому что в подобном состоянии загнанного зверя он допустил еще массу ошибок, за которые будет расплачиваться очень долго», – отметил Ланг в комментарии для «Экспресс-газеты».

Напомним, Галкин в компании своей супруги Аллы Пугачевой в числе первых покинул родину после начала вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Примеру звездной пары также последовали актриса театра и кино Рената Литвинова, певица Земфира, общественный деятель Чулпан Хаматова и другие.

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