Психолог Ланг сообщил о посттравматическом стрессовом расстройстве у Галкина

Российский телеведущий, шоумен, супруг Примадонны Аллы Пугачевой Максим Галкин может страдать от тяжелого психического расстройства. Подобным мнением поделился психолог Сергей Ланг.
По мнению специалиста, Галкин пребывает в состоянии посттравматического стресса. Психологическая травма у юмориста могла возникнуть на фоне отъезда из России. Отметим, что на данный момент артист проживает в Израиле, где арендует дорогостоящую виллу и колесит по стране с гастрольным туром.
«Оценив его состояние, могу смело заявить, что у Галкина посттравматический стресс вследствие переезда и потери основной статьи доходов. Мне, безусловно, жалко Максима Галкина как артиста, как человека, потому что в подобном состоянии загнанного зверя он допустил еще массу ошибок, за которые будет расплачиваться очень долго», – отметил Ланг в комментарии для «Экспресс-газеты».
Напомним, Галкин в компании своей супруги Аллы Пугачевой в числе первых покинул родину после начала вынужденной спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Примеру звездной пары также последовали актриса театра и кино Рената Литвинова, певица Земфира, общественный деятель Чулпан Хаматова и другие.