Психолог Колосова поделилась, как забыть о работе в отпуске

Многие люди остаются в рабочем ритме даже на отдыхе. Чтобы избавиться от этого, нужно «выпрыгнуть» из рутины. Для этого важно составить план на каждый день «каникул». При этом просмотру «рабочих» сообщений стоит уделять четко ограниченное время.