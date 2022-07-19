Психолог Колосова поделилась, как забыть о работе в отпуске

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала, как провести отпуск без мыслей о работе. В этом поможет не только смена активностей, но и распорядок дня.
Основная сложность, по мнению эксперта, заключается в том, что многие люди на отдыхе забывают о простом правиле, что если они перестанут постоянно следить за новостями, ничего плохого не случится.
Стоит понимать: среди материалов есть много необязательных. Если появилось такое уведомление, важно напомнить коллегам об отпуске.
Многие люди остаются в рабочем ритме даже на отдыхе. Чтобы избавиться от этого, нужно «выпрыгнуть» из рутины. Для этого важно составить план на каждый день «каникул». При этом просмотру «рабочих» сообщений стоит уделять четко ограниченное время.
«Если этого не сделать, то много времени проведется в банальном формате, глядя в пустоту, телевизор или гаджет», – поделилась Колосова в комментарии для NEWS.ru.
Чтобы провести отпуск хорошо, психолог порекомендовала выбрать отдых по душе. Например, спорт, поход в СПА, чтение книг и другие интересные варианты досуга.