Психолог Карнаух рассказал о «наследственном» характере лени

«Когда ко мне приводят родители детей на консультацию, я спрашиваю: «Какое самое негативное качество у вашего ребенка?» Они мне отвечают: «Он лодырь, ему все лень». Я говорю, что это не лень, это креативность. Ваш ребенок не пропадет, он умный и сообразительный за счет лени», — рассказывает Иван Карнаух.