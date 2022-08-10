Психолог Карнаух рассказал о «наследственном» характере лени

Отсутствие и недостаток трудолюбия могут передаваться по наследству. Такое заявление в беседе с URA.RU сделал психолог и по совместительству владельц школы психологического консультирования Иван Карнаух.
Как рассказал психолог, лень точно передается по наследству, такая характеристика называется психотипом человека.
«Природа поступает интереснее: у двух ленивых родителей рождаются дети с мощным рефлексом целей, которые полностью противоположны родителям. Также эффект действует и в обратную сторону. У целеустремленных родителей рождается ленивый ребенок», — рассказал Иван Карнаух.
По словам собеседника, лень действительно может передаваться, как зевота. Как пример, психолог рассказал случай двух лентяев, где один вместо того, чтобы довести дело до конца, предложил пойти выпить пива, и второй согласился, что в свою очередь и является заразным
Эксперт уверен, что избавляться от лени не нужно, так как она может иметь и полезные качества.
«Когда ко мне приводят родители детей на консультацию, я спрашиваю: «Какое самое негативное качество у вашего ребенка?» Они мне отвечают: «Он лодырь, ему все лень». Я говорю, что это не лень, это креативность. Ваш ребенок не пропадет, он умный и сообразительный за счет лени», — рассказывает Иван Карнаух.
Каждый год, 10 августа, отмечается Национальный день лени. Нечастая лень может помочь с усталостью, а также уйти от выгорания. В этот день можно себе позволить отдохнуть, главное не переусердствовать с ленью.
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