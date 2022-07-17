Психолог Хорс дал совет, как вернуться в рабочий ритм после отпуска

Чтобы безболезненно войти в рабочий режим, следует возвращаться домой за несколько дней до окончания отпуска. Об этом рассказал клинический психолог Михаил Хорс.
По его словам, очень важно помнить о нормальности грусти по поводу окончания отдыха. Однако переход от отпускного периода к рабочим будням не должен сопровождаться отвращением — это говорит о том, что человеку не хватило времени на качественный отдых.
«Когда человек хорошо отдохнул, обычно работа сильных переживаний не приносит», — рассказал Михаил Хорс телеканалу RT.
Также не следует корить себя за некоторое раздражение и отсутствие сверхрезультативности после отпуска. Чтобы скорее вернуться в привычный ритм, психолог посоветовал распланировать выход на работу и подготовиться к нему за два-три дня.