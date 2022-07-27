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Психолог Хадарцева предостерегла женщин от похудения по принципу «надо»

Психолог Хадарцева предостерегла женщин от похудения по принципу «надо»
unsplash.com

Женщинам не стоит худеть по принципу «надо». Соответствующее мнение озвучила психолог Юлия Хадарцева.

По словам специалиста, бороться с лишними килограммами лучше интуитивно. Например, найти внутреннюю мотивацию и понять, что употребление вредной пищи равноценно нелюбви к своему телу.

«Поймите, что любовь к себе начинается не с жесткой диеты, а с правильного питания, массажа, лучшего белья, на котором вы будете спать, качественного крема, которым вы покроете свою кожу», — приводит слова Хадарцевой NEWS.ru.

Психолог назвала обреченными попытки людей похудеть через «должен». У человека должно возникнуть желание быть здоровым и обладать красивой фигурой, убеждена специалист.

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RusNewsToday24
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