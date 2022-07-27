Психолог Хадарцева предостерегла женщин от похудения по принципу «надо»

Женщинам не стоит худеть по принципу «надо». Соответствующее мнение озвучила психолог Юлия Хадарцева.
По словам специалиста, бороться с лишними килограммами лучше интуитивно. Например, найти внутреннюю мотивацию и понять, что употребление вредной пищи равноценно нелюбви к своему телу.
«Поймите, что любовь к себе начинается не с жесткой диеты, а с правильного питания, массажа, лучшего белья, на котором вы будете спать, качественного крема, которым вы покроете свою кожу», — приводит слова Хадарцевой NEWS.ru.
Психолог назвала обреченными попытки людей похудеть через «должен». У человека должно возникнуть желание быть здоровым и обладать красивой фигурой, убеждена специалист.