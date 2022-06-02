Психолог Хадарцева посоветовала смотреть документальные фильмы для борьбы с боязнью змей

Специалист утверждает, что офидиофобия стала рудиментом, ухудшающим качество жизни человека. По ее словам, древние люди боялись змей, так как этот страх был врожденным. Сегодня в такой боязни нет необходимости, так как в 99% случаев человек может избежать летального исхода после укуса змеи. Для того чтобы побороть боязнь змей, психолог советует смотреть тематические фильмы.