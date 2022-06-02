Психолог Хадарцева посоветовала смотреть документальные фильмы для борьбы с боязнью змей

Просмотр документальных фильмов и чтение материалов позволяет бороться с офидиофобией — боязнью змей. Такое мнение выразила психолог Юлия Хадарцева. Она рассказала, как побороть боязнь змей и что делать при встрече с ними.
Специалист утверждает, что офидиофобия стала рудиментом, ухудшающим качество жизни человека. По ее словам, древние люди боялись змей, так как этот страх был врожденным. Сегодня в такой боязни нет необходимости, так как в 99% случаев человек может избежать летального исхода после укуса змеи. Для того чтобы побороть боязнь змей, психолог советует смотреть тематические фильмы.
«Полезно будет посмотреть фильмы про змей, узнать, какие из них являются ядовитыми, где обитают. Углубившись в данную тему, вы поймете: если так случится, что змея укусит вас, то в 99% случаев вы сможете избежать летального исхода», — приводит слова Хадарцевой издание News.Ru.
В случае встречи с потенциально опасной змеей, психолог советует успокоиться и не испытывать себя на прочность. Она рекомендует в кратчайшие сроки покинуть помещение, где есть змея, чтобы избежать укуса.