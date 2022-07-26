Психолог Хадарцева объяснила, почему женщинам не нужно комплексовать из-за возраста

По ее словам, возраст в эпоху прогресса — цифра в паспорте, и из-за него не нужно переживать. Однако моральный отпечаток могут накладывать рассказы бабушек и прабабушек, ведь когда-то люди жили по 40-50 лет, убеждена психолог.