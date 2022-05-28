Психолог Хадарцева объяснила, как родителям общаться с подростками во время их взросления

Распространенные ошибки родителей в общении с подрастающим поколением перечислила психолог-расстановщик Юлия Хадарцева.
По словам специалиста, снижение контроля и давления на подростка поможет семье избежать конфликтных ситуаций. В особенности, если ребенок находится на главном этапе взросления.
Родителям рекомендуется поддерживать подростка, а также предоставлять ему возможность стать более самостоятельным или проявить себя. В этом случае поможет умение договариваться со своим чадом.
«Ни в коем случае нельзя выбрасывать самостоятельно вещи ребенка, перебирать их», — приводит слова Хадарцевой «Мослента».
В отношения подростка с друзьями также советуют не вмешиваться. Однако не стоит забывать, что родитель должен быть авторитетным человеком для ребенка.