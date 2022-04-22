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    Психолог Хадарцева перечислила признаки типичного альфонса

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Психолог Хадарцева перечислила признаки типичного альфонса

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    pixabay.com

    Психолог Юлия Хадарцева рассказала, как за максимально
    короткий срок распознать в новом ухажере альфонса. Она перечислила несколько
    признаков типичного любителя жить за чужой счет.

    Первым тревожным звоночком должны стать его разговоры о
    красивой жизни в прошлом. Финансовые трудности начались якобы прямо перед
    встречей с новой возлюбленной. Поэтому все разговоры про «самолеты, машины,
    дачи, некогда купленные, но проданные из-за материальных трудностей», должны
    насторожить.

    Не менее странным поведением является его увиливание от
    вопросов про место работы. Если мужчина не знакомит вас с родственниками и
    друзьями – это тоже один из вероятных признаков типичного альфонса.

    Конечно же, явным признаком являются просьбы возлюбленного
    оплатить за него какой-либо счет или занять денег, передает News.ru.

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