Психолог Хадарцева перечислила признаки типичного альфонса

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Психолог Юлия Хадарцева рассказала, как за максимально
короткий срок распознать в новом ухажере альфонса. Она перечислила несколько
признаков типичного любителя жить за чужой счет.
Первым тревожным звоночком должны стать его разговоры о
красивой жизни в прошлом. Финансовые трудности начались якобы прямо перед
встречей с новой возлюбленной. Поэтому все разговоры про «самолеты, машины,
дачи, некогда купленные, но проданные из-за материальных трудностей», должны
насторожить.
Не менее странным поведением является его увиливание от
вопросов про место работы. Если мужчина не знакомит вас с родственниками и
друзьями – это тоже один из вероятных признаков типичного альфонса.
Конечно же, явным признаком являются просьбы возлюбленного
оплатить за него какой-либо счет или занять денег, передает News.ru.