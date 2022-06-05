Психолог Гладышева рассказала, почему Ксении Собчак сходят с рук скандальные выходки

Психолог Марина Гладышева высказалась о поведении журналистки Ксении Собчак. Она объяснила, почему знаменитости прощаются ее скандальные выходки.
Собчак является яркой персоной, которая всегда в центре внимания. Она осмелилась вместо свадебного кортежа заказать катафалк, взять интервью у маньяка и совершить еще много скандальных поступков. Однако россияне продолжают следить за ее деятельностью.
Гладышева назвала журналистку смелой версией нас самих. Собчак показывает, что она не такая как все и может себе позволить жить так, как считает нужным, чем и цепляет россиян.
«Ее аудитория — самодостаточные мыслящие женщины, которым палец в рот не клади. Это не те халявщики, которые пойдут к Лене Блиновской», — подчеркнула эксперт в разговоре с kp.ru.
Собчак все сходит с рук, потому что она вызывает восхищение у людей. Многие наблюдают за тем, как телеведущая делает то, на что они бы никогда не осмелились.