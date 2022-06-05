Психолог Гладышева объяснила, зачем Бузовой армия хейтеров

Звезда «Дома-2», певица Ольга Бузова каждый раз подчеркивает, что добилась всего сама. Ее многочисленные Stories вызывают у кого-то негатив, а кому-то нравятся, но равнодушных нет, заметила психолог Марина Гладышева.
По ее мнению, Бузова как будто специально «раздражает» пользователей, взращивая не только армию поклонников, но и хейтеров. Последние активно пишут комментарии под ее постами в соцсетях, делая артистку еще более популярной.
«Это популярность токсичная, но она как наркотик — без Оли нам уже скучно», — поделилась эксперт с kp.ru.
Накануне в столице состоялся сольный концерт Бузовой. Она собрала полный зал в «Крокус Сити Холл», показав поклонникам яркое шоу.