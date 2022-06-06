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Психолог Федына перечислила основные признаки абьюзивных отношений

Психолог Федына перечислила основные признаки абьюзивных отношений
pexels.com

Основные признаки, присущие абьюзивным отношениям, назвала семейный, клинический психолог Наталья Федына.

По словам специалиста, оказавшийся в такой ситуации человек испытывает дискомфорт. Он чувствует, что у него нет пространства для своих желаний и мнения, ведь первым маркером проблемы выступает угнетенное эмоциональное состояние.

«Это уже повод задуматься о том, что происходит в отношениях. Зачем они мне нужны такие? Это если нет прямого насилия физического, конечно», — приводит слова специалиста радио «Говорит Москва».

Для абьюзивных отношений также характерно ощущение униженности и страха. Наряду с этим человек может испытывать желание уйти и даже спрятаться, подчеркнула психолог.

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RusNewsToday24
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