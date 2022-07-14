Психолог Девятка рассказала о психологическом насилии над Хаматовой

Актриса Чулпан Хаматова подверглась жесткой критике после того, как решила покинуть Россию и перебраться в Латвию. О состоянии россиянка высказалась психолог Анна Девятка, передает «Экспресс-газета».
По словам специалиста, после переезда артистка подвергается сильному психологическому давлению.
«Это уже было психологическим насилием, что ее заставляли делать что-то сверх меры, сверх задач, которые она сама перед собой поставила», — пояснила эксперт, указав, что порой психологическое насилие воспринимается тяжелее, чем физическое.