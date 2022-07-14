Новости0

Психолог Девятка рассказала о психологическом насилии над Хаматовой

Психолог Девятка рассказала о психологическом насилии над Хаматовой
Агентство «Москва» / Сергей Ведяшкин

Актриса Чулпан Хаматова подверглась жесткой критике после того, как решила покинуть Россию и перебраться в Латвию. О состоянии россиянка высказалась психолог Анна Девятка, передает «Экспресс-газета».

По словам специалиста, после переезда артистка подвергается сильному психологическому давлению.

«Это уже было психологическим насилием, что ее заставляли делать что-то сверх меры, сверх задач, которые она сама перед собой поставила», — пояснила эксперт, указав, что порой психологическое насилие воспринимается тяжелее, чем физическое.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.