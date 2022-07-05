Психолог Денисенко увидела в сыне покойного Шатунова приемника знаменитых хитов

Психолог Наталья Денисенко назвала имя приемника хитов покойного солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова, передает «Дни.ру».
Денисенко выразила уверенность в том, что продолжать дело известного певца будет его сын Дэннис.
«Он то и сможет сохранить все теплое, что осталось от отца, его песни. Впоследствии, может быть, он, как сын Круга, будет исполнять вместе с сестрой его песни», — высказалась психолог.
Она также подчеркнула, что 15-летний сын Шатунова Дэннис серьезно дорожил своим именитым папой и сильно переживал, когда им не удавалось увидеться.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что композитор Картавцев раскрыл, чем занимался Шатунов за день до смерти.