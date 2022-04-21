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    Психолог Батуева заявила о необходимости различать стресс и страх

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Психолог Батуева заявила о необходимости различать стресс и страх

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    pixabay.com

    Психолог Ольга
    Батуева объяснила принципиальное отличие стресса от
    чувства страха.

    По словам Батуевой, состояние стресса губительно для человеческого организма,
    а страх выступает в качестве инструмента для выживания. На внешние раздражающие
    факторы в зависимости от психотипа человек может дать адреналиновую или кортизоловую реакцию. В первом
    случае это выражается в криках и ругани, а во втором – в пассивной
    обреченности, сообщает Pravda.Ru.

    Адреналинщикам Батуева советует для разрядки заняться спортом
    или чем-то, требующим активного участия. Для кортизольщиков подойдут спокойные
    размеренные занятия, которые помогут психике адаптироваться к депрессивному
    фону. При этом страх является нормальной реакцией организма, а вот если он
    перерастает в стресс с высокой степенью тревожности, то лучше обратиться к
    специалисту.

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