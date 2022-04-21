Психолог Батуева заявила о необходимости различать стресс и страх

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Психолог Ольга
Батуева объяснила принципиальное отличие стресса от
чувства страха.
По словам Батуевой, состояние стресса губительно для человеческого организма,
а страх выступает в качестве инструмента для выживания. На внешние раздражающие
факторы в зависимости от психотипа человек может дать адреналиновую или кортизоловую реакцию. В первом
случае это выражается в криках и ругани, а во втором – в пассивной
обреченности, сообщает Pravda.Ru.
Адреналинщикам Батуева советует для разрядки заняться спортом
или чем-то, требующим активного участия. Для кортизольщиков подойдут спокойные
размеренные занятия, которые помогут психике адаптироваться к депрессивному
фону. При этом страх является нормальной реакцией организма, а вот если он
перерастает в стресс с высокой степенью тревожности, то лучше обратиться к
специалисту.