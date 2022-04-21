Психолог Батуева заявила о необходимости различать стресс и страх

По словам Батуевой, состояние стресса губительно для человеческого организма,

а страх выступает в качестве инструмента для выживания. На внешние раздражающие

факторы в зависимости от психотипа человек может дать адреналиновую или кортизоловую реакцию. В первом

случае это выражается в криках и ругани, а во втором – в пассивной

обреченности, сообщает Pravda.Ru.