Психолог Аурова считает, что модель Костенко страдает от ментального расстройства

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко страдает от ментального расстройства. К такому выводу пришла психолог Яна Аурова.
Недавно старшей дочери Тарасова и Костенко исполнилось четыре года. В честь этого события молодая мать организовала для ребенка фотосессию.
При этом модель чрезмерно ярко накрасила девочку и отфотошопила кадры. Аурова разглядела в поведении матери отклонения от нормы.
«Деятели искусства часто находятся на виду. Порой, у них возникает стремление замаскировать себя, своих родных и близких», — цитирует специалиста Telegram-канал «Звездач».
Она отметила, что в психологии существует такое расстройство, как «дисморфофобия». Оно характеризуется обеспокоенностью или неудовлетворенностью своим внешним видом.