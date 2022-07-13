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Психолог Аурова считает, что модель Костенко страдает от ментального расстройства

Психолог Аурова считает, что модель Костенко страдает от ментального расстройства
prt scr youtube.com/MissRussiaTV

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова, модель Анастасия Костенко страдает от ментального расстройства. К такому выводу пришла психолог Яна Аурова. 

Недавно старшей дочери Тарасова и Костенко исполнилось четыре года. В честь этого события молодая мать организовала для ребенка фотосессию.

При этом модель чрезмерно ярко накрасила девочку и отфотошопила кадры. Аурова разглядела в поведении матери отклонения от нормы.

«Деятели искусства часто находятся на виду. Порой, у них возникает стремление замаскировать себя, своих родных и близких», — цитирует специалиста Telegram-канал «Звездач».

Она отметила, что в психологии существует такое расстройство, как «дисморфофобия». Оно характеризуется обеспокоенностью или неудовлетворенностью своим внешним видом.

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