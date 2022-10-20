Психолог Андрияничева рассказала, как не попасться на удочку телефонных мошенников

Несмотря на многочисленные публикации в прессе, рассказывающие о различных уловках телефонных мошенников, все новые доверчивые граждане продолжают лишаться своих сбережений. Психолог Майя Андрияничева дала несколько простых советов, помогающих не стать жертвой обмана.
По словам специалиста, при звонке от мошенника включается схема психологического давления. Людям не дают возможности и времени проанализировать, критически осмыслить то, что им говорят, передает сетевое издание «Вести Тула». Мошенники буквально не дают ни секунды передышки, просят действовать оперативно.
Конечно, тут важно взять паузу. Всегда нужно иметь под рукой телефон участкового из отдела полиции. Следует позвонить тем родственникам, которых упоминали мошенники. Если говорят, что человек попал в больницу, стоит позвонить в приемное отделение и узнать, действительно ли поступал такой пациент. Важно избегать паники, ведь на это и рассчитывают злоумышленники. Человек в стрессовом состоянии не способен сопротивляться напору и скорее сделает то, о чем его просят. Например, отдаст деньги для того, чтобы замять ДТП, на лечение пострадавших и так далее.
Отрадным случаем на общем фоне выглядит поведение одной пожилой жительницы Тулы. Когда с ней связались мошенники, она, все время оставаясь в контакте с собеседником, с другого телефона позвонила в полицию. Приехавшего за деньгами курьера встретили правоохранители. Растерявшийся жулик тут же сдал своих подельников.