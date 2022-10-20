Психолог Андрияничева рассказала, как не попасться на удочку телефонных мошенников

Конечно, тут важно взять паузу. Всегда нужно иметь под рукой телефон участкового из отдела полиции. Следует позвонить тем родственникам, которых упоминали мошенники. Если говорят, что человек попал в больницу, стоит позвонить в приемное отделение и узнать, действительно ли поступал такой пациент. Важно избегать паники, ведь на это и рассчитывают злоумышленники. Человек в стрессовом состоянии не способен сопротивляться напору и скорее сделает то, о чем его просят. Например, отдаст деньги для того, чтобы замять ДТП, на лечение пострадавших и так далее.