Психиатр Вяльба связал рост спроса на антидепрессанты в России с распространением постковида

Спрос на антидепрессанты среди россиян существенно увеличился в начале текущего года. Психиатр, психотерапевт Юрий Вяльба объяснил причины подобных данных.

В основном на текущую обстановку повлияли последствия пандемии, считает специалист. Так, постковидный синдром все чаще провоцирует осложнения со стороны нервной системы и психики. Это влияет не только на спрос на антидепрессанты, но и на возросшее число обращений к психиатрам, неврологам и психологам, передают «Известия».

«В том числе возросло число обращений, связанных с нарушением сна, тревожностью, депрессивными состояниями. При этих симптомах врачи обычно назначают нейролептические и психотропные препараты», — объяснил Вяльба.

Внешние факторы, среди которых боязнь заразиться коронавирусом, также внесли свою лепту, считает эксперт. По его словам, практика показывает, что люди начали больше жаловаться на необоснованные страхи, которые провоцируют панические атаки и тревожное расстройство.

Профилактолог Сергей Токарев ранее рассказал об особом состоянии психики, встречающемся после COVID-19. По его словам, его называют психоковид, передает URA.RU.

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